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AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

Deutsche Börse Buy

14:06 Uhr
Deutsche Börse Buy
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Börse AG
279,30 EUR 1,70 EUR 0,61%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Deutsche Börse auf "Buy" mit einem Kursziel von 280 Euro belassen. Tom Mills beschäftigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenbetrachtung mit den monatlichen Handelsvolumina und anderen Finanzkennziffern von Europas Börsenbetreibern. Diese zeigten für den Juli, dass die Volumina der Eurex-Derivate bei der Deutschen Börse der Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr hinterherhinkten und auch unter den Konsensschätzungen lägen, schrieb er./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 06:32 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2026 / 06:32 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Deutsche Börse

Zusammenfassung: Deutsche Börse Buy

Unternehmen:
Deutsche Börse AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
280,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
280,40 €		 Abst. Kursziel*:
-0,14%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
279,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,25%
Analyst Name:
Tom Mills 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
285,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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14:06 Deutsche Börse Buy Jefferies & Company Inc.
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24.07.26 Deutsche Börse Neutral UBS AG
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