NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Buy" mit einem Kursziel von 167 Euro belassen. Das dritte Quartal des Börsenbetreibers sei stark ausgefallen, schrieb Analyst Martin Price in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wie zuvor erwartet, habe das Unternehmen den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigt./mf/ajx