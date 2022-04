NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Deutsche Börse vor Zahlen zum ersten Quartal von 180 auf 192 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe seine Prognosen für den Gewinn je Aktie der Börsenbetreiber Deutsche Börse und London Stock Exchange im niedrigen einstelligen Prozentbereich erhöht, schrieb Analyst Martin Price in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Dies reflektiere das hohe Handelsvolumen sowie die positive Dynamik im Daten- und Analysegeschäft./la/ajx