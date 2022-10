NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Börse nach der Auswertung mehrerer aktueller Marktindikatoren auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Für den deutschen Börsenbetreiber ließen die ermittelten Kennziffern positive Rückschlüsse zu, schrieb Analyst Tom Mills in einer am Dienstag vorliegenden Studie./tih/mne