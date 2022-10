NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Deutsche Börse nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Die Konsensschätzungen seien mit Blick auf die Erträge zu konservativ, schrieb Analyst Tom Mills in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er verwies auf Aussagen des Unternehmenschefs, der betont habe, lieber zu wenig zu versprechen und die Erwartungen zu übertreffen als umgekehrt./gl/he