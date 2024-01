Goldman Sachs Group Inc.

Deutsche Börse Neutral

12:36 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Börse von 205 auf 208 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die europäischen Börsenbetreiber seien in den letzten zehn Jahren sehr übernahmefreudig gewesen, um bestehende Geschäftsbereiche auszubauen und in neue zu expandieren, schrieb Analyst Oliver Carruthers in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte sieht jedoch einen anhaltenden Wandel von den traditionelleren börsenähnlichen Unternehmen hin zu einem Modell mit höherer Kapitalausschüttung, der sich im Laufe des Jahres fortsetzen dürfte./la/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2024 / 03:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

