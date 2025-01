Goldman Sachs Group Inc.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Börse vor den am 12. Februar erwarteten Quartalszahlen von 231 auf 230 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Oliver Carruthers nahm in einer am Dienstag vorliegenden Studie geringfügige Änderungen an seinen Schätzungen für den Börsenbetreiber vor. Seines Erachtens dürften sich die Investoren unter anderem auf das Wachstum im Segment Management Solutions konzentrieren, mit besonderem Augenmerk auf Fortschritten zur Neukundengewinnung bei SimCorp beziehungsweise Axioma./ck/tih

