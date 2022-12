NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Neutral" mit einem Kursziel von 186 Euro belassen. Die Volumina im Kassahandel hätten sich im Dezember stabilisiert, schrieb Analyst Enrico Bolzoni in einem am Freitag vorliegenden Branchenkommentar. Der Derivatemarkt sei durchwachsen gelaufen./ag/zb