NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Overweight" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Analyst Gurjit Kambo passte sein Bewertungsmodell in einer am Montag vorliegenden Studie an die Resultate des dritten Quartals an. Seine Ergebnisprognosen sinken nur moderat./ag/la