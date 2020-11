NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Overweight" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Der Investorentag des Börsenbetreibers habe die bestehenden Schätzungen betätigt, schrieb Analyst Gurjit Kambo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Geschäftsmodell gewinne zunehmend an Kontinuität, was eine Neubewertung der Aktie nach sich ziehen könnte./mf/edh