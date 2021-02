NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Börse nach Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Der Gewinn je Aktie des Börsenbetreibers habe die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Analyst Gurjit Kambo in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/he