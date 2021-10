NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Overweight" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Analyst Gurjit Kambo überarbeitete laut einer am Montag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell für den Marktbetreiber. Seine Schätzung für das Ergebnis je Aktie (EPS) 2021 hob er leicht auf 6,62 Euro an. Seine EPS-Schätzung für 2022 senkte er zugleich leicht auf 6,90 Euro./ck/he