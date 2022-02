NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Börse nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Börsenbetreibers im vierten Quartal habe die Konsensschätzung leicht übertroffen, schrieb Analyst Gurjit Kambo in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Ziele für den Nettoerlös im laufenden Jahr und das Ebitda entsprächen zugleich den Konsensschätzungen./ck/he