NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Overweight" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Gurjit Kambo in einer am Dienstag vorliegenden Studie nach dem Investorentag. Der Rückenwind durch die steigende Marktvolatilität mache die Aktien des Börsenbetreibers zum "guten Versteck"./ag/bek