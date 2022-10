NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Deutsche Börse nach Quartalszahlen sowie einer Prognoseanhebung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 204 Euro belassen. Der Börsenbetreiber habe sehr stark abgeschnitten und die Jahresziele für den Umsatz sowie das operative Ergebnis (Ebitda) erhöht, was zu steigenden Ergebnisschätzungen (EPS) und einer positiven Marktreaktion führen dürfte, schrieb Analyst Enrico Bolzoni in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/he