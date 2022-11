NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Börse nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 167 Euro belassen. In Reaktion auf die Kennziffern und die aktualisierte Kostenprognose des Börsenbetreibers habe er seine Schätzungen leicht erhöht, schrieb Analyst Ben Bathurst in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/he