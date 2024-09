SMC Research

Nach Darstellung von SMC-Research hat DEWB dank kleinerer Anteilsverkäufe und Wertaufholungen ein positives EBIT im ersten Halbjahr erzielt. SMC-Analyst Holger Steffen sieht grundsätzlich einen positiven operativen Trend bei den Beteiligungen, aber auch begrenzte Entwicklungsmöglichkeiten für DEWB, bis ein Exit oder eine größere Kapitalaufnahme gelingt. Daher stuft er die Aktie vorerst mit Hold ein.

Das erste Halbjahr 2024 sei bei DEWB relativ unspektakulär verlaufen und sei von kleineren Anteilsverkäufen und Wertaufholungen gekennzeichnet gewesen, die insgesamt zu einem positiven EBIT von 0,4 Mio. Euro und einem geringfügig negativen Periodenergebnis von -0,2 Mio. Euro geführt haben.

Größere Exits seien im aktuellen Umfeld weiter schwierig, da die positive Kapitalmarktentwicklung bei Blue Chips noch nicht zu einer deutlichen Belebung bei deutschen Small Caps und FinTech-Unternehmen geführt habe. Je länger der Marktaufschwung der großen Werte andauere, desto wahrscheinlicher sei aber auch eine Belebung bei kleineren Titeln.

Aufgrund der in Summe positiven operativen Entwicklung der Beteiligungen würde DEWB davon voraussichtlich deutlich profitieren, so die Analysten.

Sie sehen den Potenzialwert der Gesellschaft aktuell bei 1,40 Euro je Aktie (bislang: 1,80 Euro). Trotz dieser Reduktion liege er weit über dem aktuellen Börsenkurs sowie über dem derzeitigen Eigenkapitalwert je Aktie (0,88 Euro). Diese große Diskrepanz sei im Wesentlichen auf das Wertpotenzial der Kernbeteiligung LAIQON zurückzuführen, das die Analysten nach großen Fortschritten bei der Umsetzung der Wachstumsstrategie weit über ihrem aktuellen Börsenkurs sehen. Sie gehen davon aus, dass die Gesellschaft an der Börse neu bewertet werde, wenn sich der Roll-out der Wachstumsinitiativen stärker in den Geschäftszahlen zeige, was 2025 der Fall sein sollte.

Es sei daher noch etwas Geduld notwendig, was auch für die DEWB-Aktie gelte. Im Moment seien die Entwicklungsmöglichkeiten der Gesellschaft begrenzt, bis ein größerer Exit gelinge oder eine Kapitalaufnahme über den Markt wieder möglich sei. Erst dann dürfte sich das von den Analysten konstatierte hohe Kurspotenzial entfalten. Daher lautet ihr Urteil jetzt „Hold“ (bislang: Speculative Buy“), bis diesbezüglich Fortschritte eintreten.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 30.9.2024 um 8:40 Uhr)

