Den Ausführungen von SMC-Research zufolge hat DEWB den Verkauf der Beteiligung MueTec vereinbart, was der Beteiligungsgesellschaft einen Ergebnisbeitrag von rund 14 Mio. Euro bescheren könnte. Da die Erwartungen von SMC-Analyst Holger Steffen damit noch übertroffen wurden, hat er die Aktie hochgestuft und das Kursziel angehoben.

DEWB habe gemäß SMC-Research Ende letzter Woche den im Geschäftsbericht für das laufende Jahr in Aussicht gestellten Verkauf der Beteiligung MueTec (Anteil 92 Prozent) vertraglich vereinbart. Käufer sei der börsennotierte chinesische Konzern Suzhou TZTEK Technology, der die Gesellschaft zu einem Enterprise Value von 25 Mio. Euro übernehme. Dieser setze sich aus der Übernahme von Darlehen in Höhe von ca. 6,8 Mio. Euro sowie einem Eigenkapitalmarktwert von rund 18,2 Mio. Euro zusammen, was in etwa dem 10,3-fachen des für 2020 erwarteten EBITDA entspreche.

DEWB würden davon 18,7 Mio. Euro für die Anteile und Gesellschafterdarlehen (2,0 Mio. Euro) zufließen, woraus ein Ergebnisbeitrag von etwa 14,3 Mio. Euro (vor Transaktionskosten) resultieren würde. Abwickelt werden solle die Transaktion in zwei Schritten. Sobald die Zustimmung der chinesischen Behörden erfolge, übernehme Suzhou TZTEK 24,9 Prozent gegen eine erste Zahlung von 6 Mio. Euro für die Anteile und löse DEWB-Darlehen in Höhe von 2 Mio. Euro ab. Nach der Freigabe durch das BMWi würden dann die restlichen 75,1 Prozent gegen Zahlung von rund 11,2 Mio. Euro den Besitzer wechseln.

Scheitere der Deal, weil die notwendigen Genehmigungen bis Ende August nicht vorliegen, würde DEWB eine Entschädigung in Höhe von 1,5 Mio. Euro erhalten. Das sehe SMC-Research als Beleg für die hohen Erfolgschancen einer Umsetzung.

DEWB hätte mit dem Verkauf sein investiertes Kapital vervielfacht und die Schätzung der Analysten noch um rund 2 Mio. Euro übertroffen. Damit erhöhe sich der von dem Researchhaus geschätzte Potenzialwert von zuvor 1,50 auf 1,65 Euro je Aktie. Da die Gesellschaften aus dem Portfolio allesamt börsennotiert seien, sehe SMC-Research nun eine noch offensichtlichere Unterbewertung der Aktie. Das Researchhaus stufe den Titel von „Speculative Buy“ auf „Buy“ hoch. Ein zusätzliches Potenzial biete die Reinvestition der freigesetzten Mittel im Kernbereich Digital Finance.

