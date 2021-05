Nach Darstellung von SMC-Research ist der Abschluss des MueTec-Verkaufs ein wichtiger Meilenstein für die DEWB AG, weil damit die Portfolio-Ausrichtung auf den Bereich Digital Finance abgeschlossen sei. Durch die positive Entwicklung weiterer Beteiligungen sieht SMC-Analyst Holger Steffen ein erhebliches Wertsteigerungspotenzial und bekräftigt sein Urteil „Buy“.

Den Ausführungen von SMC-Research zufolge sei der Abschluss des MueTec-Verkaufs ein wichtiger Meilenstein für DEWB, weil damit auch die Ausrichtung des Portfolios auf den Bereich Digital Finance abgeschlossen sei. Die Analysten haben in ihrem Modell die Erlöse in die Liquidität gebucht und dafür den bisherigen Beteiligungswert von MueTec - in nahezu identischer Höhe - aus dem Beteiligungsbereich entfernt. Ansonsten seien die Wertansätze weitgehend unverändert geblieben. Aktuell sehen die Analysten durch die positive Entwicklung der beiden Beteiligungen Lloyd Fonds und aifinyo, die auch an der Börse zunehmend Berücksichtigung finden würden, ein erhebliches Wertsteigerungspotenzial, das in ihrem unveränderten Potenzialwert in Höhe von 2,60 Euro je Aktie zum Ausdruck komme. Auf der Basis bekräftigen sie die Einstufung mit „Buy“. Weiteres Wertsteigerungspotenzial, das in ihrem Modell noch nicht berücksichtigt sei, verspreche die Reinvestition der Exit-Erlöse in neue Beteiligungen im Bereich Digital Finance.

