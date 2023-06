SMC Research

Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft Kaufen

08:34 Uhr

DEWB ist nach Darstellung von SMC-Research die Refinanzierung der Anleihe gelungen, außerdem gab es gute Nachrichten von einer Beteiligung. SMC-Analyst Holger Steffen rechnet mit einem weiterhin positiven Newsflow und sieht die Aktie als spekulativen Kauf.

DEWB sei laut SMC-Research in einem schwierigen Umfeld die Refinanzierung der Anleihe geglückt, das sei eine positive Nachricht. Weitere Papiere in einem Volumen von 3,6 Mio. Euro können noch platziert werden und dienen damit als Finanzierungsreserve für den Ausbau des Portfolios, so die Analysten.

Von den Beteiligungen erwarten sie in naher Zukunft tendenziell positive Nachrichten, zuletzt habe bereits Cashlink einen weiteren renommierten Investor gewinnen können. Das Geschäft des Unternehmens könnte mit der geplanten Erweiterung des Gesetzes über elektronische Wertpapiere auf Aktien kräftig Fahrt aufnehmen.

Die Analysten haben den Anteilswert von Cashlink moderat angehoben und auch die Wertansätze von weiteren Beteiligungen etwas modifiziert. Insgesamt habe sich der Potenzialwert von DEWB von 2,10 auf 2,20 Euro erhöht und biete damit ein großes Erholungspotenzial für die Aktie. Die Analysten bestätigen daher ihr Urteil „Speculative Buy“.

