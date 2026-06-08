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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Deutsche Euroshop Hold

08:11 Uhr
Deutsche Euroshop Hold
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Euroshop AG
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Deutsche Euroshop von 23 auf 22 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Robuste Geschäfte sorgten für stabile Dividenden, schrieb Kai Klose am Montagnachmittag. Sein Kursziel berücksichtigt etwas höhere Verbindlichkeiten. Bis 2028 gebe es allerdings keine größeren Fälligkeiten./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 16:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Deutsche Euroshop

Zusammenfassung: Deutsche Euroshop Hold

Unternehmen:
Deutsche Euroshop AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
22,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
20,25 €		 Abst. Kursziel*:
8,64%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
20,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,73%
Analyst Name:
Kai Klose 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,90 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:11 Deutsche Euroshop Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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