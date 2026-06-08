Deutsche Euroshop Aktie
Marktkap. 1,53 Mrd. EURKGV 6,64 Div. Rendite 5,31%
WKN 748020
ISIN DE0007480204
Symbol DUSCF
Deutsche Euroshop Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Deutsche Euroshop von 23 auf 22 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Robuste Geschäfte sorgten für stabile Dividenden, schrieb Kai Klose am Montagnachmittag. Sein Kursziel berücksichtigt etwas höhere Verbindlichkeiten. Bis 2028 gebe es allerdings keine größeren Fälligkeiten./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 16:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Deutsche Euroshop
Zusammenfassung: Deutsche Euroshop Hold
|Unternehmen:
Deutsche Euroshop AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
22,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
20,25 €
|Abst. Kursziel*:
8,64%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
20,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,73%
|
Analyst Name:
Kai Klose
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
20,90 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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