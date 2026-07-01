Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Deutsche Euroshop Hold

11:26 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Deutsche Euroshop mit einem Kursziel von 22 Euro auf "Hold" belassen. Die Aktien des Shoppingcenter-Investors seien ein defensiver Wert, der nicht außer Acht gelassen werden sollte, schrieb Kai Klose am Mittwoch nach einer Roadshow. Die Konsumstimmung müsse sich zwar noch erholen, das Unternehmen sei allerdings zuversichtlich für den Aufwärtstrend der Einzelhandelsumsätze./rob/ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 05:43 / GMT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Deutsche Euroshop