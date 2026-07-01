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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Deutsche Euroshop Hold

11:26 Uhr
Deutsche Euroshop Hold
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Euroshop AG
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Deutsche Euroshop mit einem Kursziel von 22 Euro auf "Hold" belassen. Die Aktien des Shoppingcenter-Investors seien ein defensiver Wert, der nicht außer Acht gelassen werden sollte, schrieb Kai Klose am Mittwoch nach einer Roadshow. Die Konsumstimmung müsse sich zwar noch erholen, das Unternehmen sei allerdings zuversichtlich für den Aufwärtstrend der Einzelhandelsumsätze./rob/ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 05:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Deutsche Euroshop

Zusammenfassung: Deutsche Euroshop Hold

Unternehmen:
Deutsche Euroshop AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
22,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
18,20 €		 Abst. Kursziel*:
20,88%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
18,08 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,68%
Analyst Name:
Kai Klose 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,90 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Euroshop AG

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