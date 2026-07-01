Deutsche Euroshop Aktie
Marktkap. 1,37 Mrd. EURKGV 6,64 Div. Rendite 5,31%
WKN 748020
ISIN DE0007480204
Symbol DUSCF
Deutsche Euroshop Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Deutsche Euroshop mit einem Kursziel von 22 Euro auf "Hold" belassen. Die Aktien des Shoppingcenter-Investors seien ein defensiver Wert, der nicht außer Acht gelassen werden sollte, schrieb Kai Klose am Mittwoch nach einer Roadshow. Die Konsumstimmung müsse sich zwar noch erholen, das Unternehmen sei allerdings zuversichtlich für den Aufwärtstrend der Einzelhandelsumsätze./rob/ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 05:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Deutsche Euroshop
Zusammenfassung: Deutsche Euroshop Hold
|Unternehmen:
Deutsche Euroshop AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
22,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
18,20 €
|Abst. Kursziel*:
20,88%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
18,08 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,68%
|
Analyst Name:
Kai Klose
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
20,90 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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