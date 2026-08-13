DAX 26.447 +0,6%ESt50 6.555 +0,1%MSCI World 5.035 +0,0%Top 10 Crypto 8,1380 +0,9%Nas 26.803 +0,8%Bitcoin 54.373 -1,0%Euro 1,1553 +0,2%Öl 87,62 +0,6%Gold 4.353 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020 Microsoft 870747 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich -- Energiekontor mit Gewinnwarnung -- NU mit rekordgewinn -- Reddit, Hertz, Unusual Machines, Volatus, SAP im Fokus
Top News
Meine 7 wichtigsten KI-Agenten für Aktienresearch Meine 7 wichtigsten KI-Agenten für Aktienresearch
Energiekontor-Aktie stürzt ab: Gewinnziel für 2026 drastisch gesenkt Energiekontor-Aktie stürzt ab: Gewinnziel für 2026 drastisch gesenkt
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutsche Euroshop Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
18,40 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
STU
finanzen.net zero
Deutsche Euroshop jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 1,39 Mrd. EUR

KGV 6,64 Div. Rendite 5,31%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 748020

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007480204

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DUSCF

AI Analyse

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Deutsche Euroshop Hold

11:11 Uhr
Deutsche Euroshop Hold
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Euroshop AG
18,40 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Deutsche Euroshop nach Zahlen mit einem Kursziel von 22 Euro auf "Hold" belassen. Die Ergebnisse des Shoppingcenter-Investors für das erste Halbjahr bestätigten den Gesamtjahresausblick, schrieb Kai Klose am Freitag. Der Wert des Portfolios präsentiere sich stabil./rob/mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 07:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Deutsche Euroshop

Zusammenfassung: Deutsche Euroshop Hold

Unternehmen:
Deutsche Euroshop AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
22,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
18,32 €		 Abst. Kursziel*:
20,09%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
18,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,57%
Analyst Name:
Kai Klose 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,90 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Euroshop AG

11:11 Deutsche Euroshop Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.07.26 Deutsche Euroshop Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.06.26 Deutsche Euroshop Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.06.26 Deutsche Euroshop Hold Warburg Research
01.04.26 Deutsche Euroshop Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Deutsche Euroshop AG

dpa-afx Zahlen im Blick Deutsche Euroshop-Aktie gesucht: Gewinn im ersten Halbjahr gestiegen Deutsche Euroshop-Aktie gesucht: Gewinn im ersten Halbjahr gestiegen
dpa-afx ROUNDUP: Deutsche Euroshop steigert Gewinn - Prognosen für 2026 bestätigt
EQS Group EQS-News: Deutsche EuroShop mit guter operativer Entwicklung im ersten Halbjahr 2026 und bestätigter Prognose
EQS Group EQS-PVR: Deutsche EuroShop AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Group EQS-PVR: Deutsche EuroShop AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Group EQS-News: Deutsche EuroShop SE: Umwandlung in Europäische Gesellschaft erfolgreich abgeschlossen
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX verliert zum Start des Donnerstagshandels
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX fällt zum Handelsstart
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX beginnt Montagshandel im Minus
EQS Group EQS-News: Deutsche EuroShop reports good operational performance in the first half of 2026 and confirms its forecast
EQS Group EQS-News: Deutsche EuroShop SE: Conversion into a European Company Successfully Completed
EQS Group EQS-News: Deutsche EuroShop reports a good start to the year and confirms its forecast
EQS Group EQS-News: Deutsche EuroShop improves its operating performance over the course of 2025
EQS Group EQS-AFR: Deutsche EuroShop AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: Deutsche EuroShop with expected results and positive momentum
EQS Group EQS-NVR: Deutsche EuroShop AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: First half of 2025: Deutsche EuroShop reports operating performance in line with expectations and sustainable growth momentum
RSS Feed
Deutsche Euroshop AG zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.