Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Deutsche Euroshop Hold

11:11 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Deutsche Euroshop nach Zahlen mit einem Kursziel von 22 Euro auf "Hold" belassen. Die Ergebnisse des Shoppingcenter-Investors für das erste Halbjahr bestätigten den Gesamtjahresausblick, schrieb Kai Klose am Freitag. Der Wert des Portfolios präsentiere sich stabil./rob/mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 07:21 / GMT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Deutsche Euroshop