Deutsche Euroshop Aktie
Marktkap. 1,39 Mrd. EURKGV 6,64 Div. Rendite 5,31%
WKN 748020
ISIN DE0007480204
Symbol DUSCF
AI Analyse
Deutsche Euroshop Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Deutsche Euroshop nach Zahlen mit einem Kursziel von 22 Euro auf "Hold" belassen. Die Ergebnisse des Shoppingcenter-Investors für das erste Halbjahr bestätigten den Gesamtjahresausblick, schrieb Kai Klose am Freitag. Der Wert des Portfolios präsentiere sich stabil./rob/mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 07:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Deutsche Euroshop
Zusammenfassung: Deutsche Euroshop Hold
|Unternehmen:
Deutsche Euroshop AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
22,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
18,32 €
|Abst. Kursziel*:
20,09%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
18,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,57%
|
Analyst Name:
Kai Klose
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
20,90 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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