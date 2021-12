Aktie in diesem Artikel Deutsche Euroshop AG 14,32 EUR

Analysen Hier für 0 € handeln HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Deutsche Euroshop auf "Hold" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Angesichts der neuen Corona-Restriktionen in Deutschland dürften die Besucherzahlen in den Immobilien des Shopping-Center-Spezialisten im Weihnachtsmonat Dezember womöglich wieder zurückgehen, Analyst Kai Klose in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mehr Stabilität im Tagesgeschäft dürfte es für den Konzern nicht vor dem zweiten Quartal geben. Die Aktie sollte für gewisse Zeit noch weiter schwankungsanfällig bleiben, sein defensives Profil sei dabei ein Plus für das Unternehmen./tav/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2021 / 06:42 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.