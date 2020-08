NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Euroshop von 25,80 auf 15 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Mit den neuen Schätzungen und dem daraus resultierenden Ziel preise er die schwierige Perspektive für die Mietentwicklung beim Betreiber von Einkaufszentren ein, schrieb Analyst Neil Green in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es bestehe das Risiko zunehmender Pleiten im Herbst./mf/tav