DAX 24.781 -0,1%ESt50 5.995 -0,2%MSCI World 4.495 -1,0%Top 10 Crypto 10,05 -1,3%Nas 23.040 -2,3%Bitcoin 61.882 -7,3%Euro 1,1807 +0,1%Öl 67,29 +1,5%Gold 4.887 +4,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 PayPal A14R7U Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Zalando ZAL111 Infineon 623100 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich wenig bewegt -- Wall Street tiefrot -- Palantir knackt Milliardenumsatz -- Walmart: Börsenwert überschreitet Billionen-Marke -- PayPal, BioNTech, Siemens Energy, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Walmart-Aktie auf Rekordkurs: Börsenwert überschreitet Billionen-Marke Walmart-Aktie auf Rekordkurs: Börsenwert überschreitet Billionen-Marke
Aktien von NVIDIA und Microsoft: Es kriselt zwischen OpenAI und NVIDIA - ChatGPT-Macher unzufrieden mit KI-Chips? Aktien von NVIDIA und Microsoft: Es kriselt zwischen OpenAI und NVIDIA - ChatGPT-Macher unzufrieden mit KI-Chips?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutsche Grundstücksauktionen Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
5,80 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 9,84 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 553340

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005533400

GBC

Deutsche Grundstücksauktionen Kaufen

16:44 Uhr
Deutsche Grundstücksauktionen Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Grundstücksauktionen AG
5,80 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker von GBC hat die Deutsche Grundstücksauktionen AG (DGA) im Geschäftsjahr 2025 (per 31.12.) den Objektumsatz klar auf 90,88 Mio. Euro (GJ 2024: 73,87 Mio. Euro) gesteigert. In der Folge bestätigen die Analysten ihr Kursziel und erneuern das positive Votum.
Nach Analystenaussage habe das Unternehmen die bereinigten Nettoeinnahmen aus Aufgeldern und Provisionen um 9 Prozent auf rund 8,10 Mio. Euro (GJ 2024: 7,43 Mio. Euro) gesteigert. Treiber der positiven Entwicklung sei vor allem ein außergewöhnlich starkes viertes Quartal gewesen. Nach der Zwischenmeldung Mitte Dezember habe der Objektumsatz nochmals signifikant ausgeweitet werden können, da bis zum Jahresende sowohl Nachverkäufe aus zurückliegenden Auktionen als auch zusätzliche Maklertransaktionen realisiert worden seien. Ergänzend hierzu habe die Gruppe im zweiten Halbjahr von einem sehr starken Maklergeschäft profitiert. Bis in die letzten Tage des Jahres 2025 seien größere Wohnanlagen, unter anderem im Berliner Umland, vermittelt worden. Die Verkaufsquote habe sich im Jahresvergleich auf 80,8 Prozent (GJ 2024: 84,3 Prozent) reduziert, was aus Sicht der Analysten aber kein strukturelles Nachfragesignal darstelle. Der Rückgang sei maßgeblich auf die bewusste Reduzierung sehr niedrigpreisiger Objekte zurückzuführen. Für den weiteren Ausblick gehe das Analystenteam von einer fortschreitenden Stabilisierung des Immobilienmarktes aus. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 12,85 Euro und erneuern das Rating „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 29.01.2026, 11:15 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 28.01.2026 um 16:30 Uhr fertiggestellt und am 29.01.2026 um 10:00 Uhr erstmals veröffentlicht.
Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=6d21c53a7335e6afca0315415da26134
Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Grundstücksauktionen Kaufen

Unternehmen:
Deutsche Grundstücksauktionen AG		 Analyst:
GBC		 Kursziel:
12,85 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
6,10 €		 Abst. Kursziel*:
110,66%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
5,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
121,55%
Analyst Name:
Matthias Greiffenberger 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,85 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Grundstücksauktionen AG

16:44 Deutsche Grundstücksauktionen Kaufen GBC
23.09.25 Deutsche Grundstücksauktionen Kaufen GBC
11.06.25 Deutsche Grundstücksauktionen Kaufen GBC
14.03.25 Deutsche Grundstücksauktionen Kaufen GBC
12.09.24 Deutsche Grundstücksauktionen Kaufen GBC
mehr Analysen

Nachrichten zu Deutsche Grundstücksauktionen AG

StockXperts Deutsche Grundstücksauktionen: Operative Wende 2025 erreicht
Aktien-Global Deutsche Grundstücksauktionen: Operative Wende 2025 erreicht
StockXperts Deutsche Grundstücksauktionen AG: Kursziel unverändert bei 12,85 Euro
Aktien-Global Deutsche Grundstücksauktionen AG: Kursziel unverändert bei 12,85 Euro
Aktien-Global Deutsche Grundstücksauktionen: Hohe Eigenkapitalquote
Aktien-Global Deutsche Grundstücksauktionen: Erfolgreiches Jahr 2024
RSS Feed
Deutsche Grundstücksauktionen AG zu myNews hinzufügen