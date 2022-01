Nach Darstellung der Analysten Felix Haugg und Cosmin Filker von GBC hat die Deutsche Grundstücksauktionen AG (DGA) gemäß vorläufiger Zahlen im Geschäftsjahr 2021 (per 31.12.) den Objektumsatz um fast 24 Prozent gesteigert und damit einen neuen Rekordwert erzielt. In der Folge erneuern die Analysten ihr Kursziel und bestätigen das positive Rating.

Nach Analystenaussage habe das Unternehmen einen Objektumsatz von 176,87 Mio. Euro (GJ 2020: 142,75 Mio. Euro) erzielt. Die Netto-Courtageeinnahmen seien um 14,2 Prozent auf rund 14,50 Mio. Euro (GJ 2020: 12,70 Mio. Euro) gestiegen. Zum erfolgreichsten Geschäftsjahr in der Unternehmensgeschichte habe auch die Entwicklung der fünf Tochtergesellschaften beigetragen. Bereits nach den veröffentlichten Ergebnissen der Auktionen im 4. Quartal sei für die Analysten sichtbar geworden, dass das Jahr 2021 deutlich über den Vorjahreszahlen abgeschlossen werden könne. Zudem habe die Gesellschaft angekündigt, die bisherige Dividendenpolitik mit einer sehr hohen Ausschüttungsquote weiter fortzusetzen. Folglich habe das Analystenteam zunächst die vorläufigen Zahlen in das DCF-Modell aufgenommen. Daraus resultiere jedoch nur eine minimale Kurszielanpassung. In der Folge erneuern die Analysten das Kursziel von 29,50 Euro und bestätigen das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 11.01.2022, 11:40 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 10.01.2022 um 16:48 Uhr fertiggestellt und am 11.01.2022 um 11:00 Uhr erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/23243.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.