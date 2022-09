Nach Darstellung der Analysten Marcel Schaffer und Cosmin Filker von GBC hat die Deutsche Grundstücksauktionen AG (DGA) im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2022 (per 31.12.) 670 Objekte für rund 79,3 Mio. Euro verkauft, dabei die außerordentlich hohen Vorjahreswerte (680 Objekte für 86,3 Mio. Euro) erwartungsgemäß aber nicht erreicht. In der Folge senken die Analysten ihr Kursziel, bestätigen aber das positive Rating.

Nach Analystenaussage habe angesichts der erwarteten rückläufigen Objektumsätze das bereinigte Netto-Aufgeld bei 7,31 Mio. Euro (HJ 2021: 7,55 Mio. Euro) unter Vorjahr gelegen. Der Rückgang beim Objektumsatz sei im Wesentlichen auf die nicht geglückte Veräußerung einiger großvolumiger Immobilien aus dem Auktions-Katalog, insbesondere bei den Tochtergesellschaften, zurückzuführen. Die leicht rückläufige Entwicklung der Netto-Aufgelder spiegele sich laut GBC auch im Netto-Ergebnis wider. Das EAT habe bei 1,33 Mio. Euro (HJ 2021 1,54 Mio. Euro) gelegen. Trotz eines äußerst heraufordernden Markumfelds halte das Management an der bereits ausformulierten Guidance fest. Demnach werde ein Objektumsatz von 150 Mio. Euro erwartet. In der Folge behalte auch das Analystenteam die Prognose bei und kalkuliere mit einem Objektumsatz von 155 Mio. Euro. Im ersten Halbjahr habe die Gesellschaft mit einem Objektumsatz von 79,3 Mio. Euro bereits mehr als die Hälfte der GBC-Prognose erreicht. Im Rahmen ihres DCF-Bewertungsmodells senken die Analysten das Kursziel auf 28,00 (zuvor: 29,65 Euro), bestätigen aber das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 08.09.2022, 11:10 Uhr)



