GBC

Deutsche Grundstücksauktionen Kaufen

16:39 Uhr

Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker von GBC hat die Deutsche Grundstücksauktionen AG (DGA) im Geschäftsjahr 2024 (per 31.12.) trotz schwieriger Marktbedingungen den Objektumsatz auf 73,87 Mio. Euro (GJ 2023: 66,44 Mio. Euro)gesteigert In der Folge bestätigen die Analysten ihr Kursziel und erneuern das positive Votum.



Nach Analystenaussage sei für 2025 eine Erholung des Marktes möglich. Für die Frühjahresauktion erwarte GBC ein Einlieferungsvolumen von rund 30 Mio. Euro und einen Umsatz von mindestens 25 Mio. Euro. Mittelfristig werde wieder mit einem jährlichen Objektumsatz von rund 100 Mio. Euro gerechnet, wie er in den Jahren 2014 bis 2022 erreicht worden sei. Allerdings bleibe das Marktumfeld herausfordernd, insbesondere aufgrund der anhaltend geringen Bautätigkeit und der hohen Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum. Mit einem diversifizierten Portfolio, das vor allem kleinere Objekte in stabilen Märkten wie Berlin umfasse, sei das Unternehmen aber gut aufgestellt. In der Folge bestätigen die Analysten im Rahmen der „Best of m:access 2025“-Studie das Kursziel von 12,75 Euro und erneuern das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 14.03.2025, 16:20 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 13.03.2025 um 11:24 Uhr fertiggestellt und am 14.03.2025 um 11:30 Uhr erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/31988.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.



Bildquellen: dedek / Shutterstock.com