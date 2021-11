Aktie in diesem Artikel Deutsche Post AG 54,08 EUR

Analysen Hier für 0 € handeln NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Deutsche Post nach Gesprächen mit der Führung der Kontraktlogistiksparte DHL Supply Chain (DSC) auf "Buy" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Trotz der unangefochtenen globalen Marktführerschaft sei DSC die zweitkleinste Unternehmenssparte und dürfte im laufenden Jahr rund neun Prozent des operativen Konzernergebnisses (Ebit) beisteuern, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer am Montag vorliegenden Studie. Eine Beschleunigung des Ebit-Wachstums der Sparte auf jährlich acht Prozent - was dem erklärten Umsatzziel mit einer stabilen Marge entspräche - wäre wichtig für den Konzern, bei dem angesichts des hohen Niveaus in anderen Bereichen eine Wachstumspause zu erwarten sei./gl/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2021 / 19:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.