NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Deutsche Post nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Die Volumina im Expressgeschäft hielten sich auf Niveaus über dem des Jahres 2020, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In China erholten sich die transportierten Volumina, alles in allem belegten die Aussagen eine widerstandsfähige Geschäftsentwicklung./bek/ajx