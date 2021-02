NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Deutsche Post von 48 auf 52 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Post-Unternehmen hätten ein Rekordquartal hinter sich, schrieb Analyst David Kerstens in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie und hob seine Schätzungen für die operativen Gewinne (Ebit) an./ajx/gl