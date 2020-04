HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Deutsche Post auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Auch wenn die globalen Lieferketten durch die Viruskrise nicht völlig über den Haufen geworfen werden, dürfte sich der bereits vorher beobachtete Trend zu einem reduzierten Welthandel nun verstärken, schrieb Analyst William Fitzalan Howard in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die zurückgezogene Prognose der Deutschen Post sei vor dem Hintergrund trotzdem unerwartet gekommen und habe enttäuscht. Auf mittlere Sicht dürfte sich die Post aber positiv entwickeln. Ihre zuletzt verbesserte Profitabilität habe sie sich selbst erarbeitet./kro/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2020 / 16:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.