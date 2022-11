ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Deutsche Post auf "Buy" mit einem Kursziel von 54,75 Euro belassen. Ein möglicher Rückgang der US-Importe hätte einen nur begrenzten Einfluss auf den Welthandel und die Handelsvolumina europäischer Unternehmen, schrieb Analyst Cristian Nedelcu in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Negative Auswirkungen befürchtet er aber für die Frachtraten der globalen Flug- und Schiffstransporte. In Europa sind Deutsche Post und der ebenfalls mit "Buy" eingestufte dänische Branchenkollege DSV Nedelcus Favoriten, im Gegensatz zur mit "Neutral" eingestuften dänischen Containerreederei Moller-Maersk./gl/tih