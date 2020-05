NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Post nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Das Management gehe von einer Erholung der weltweiten Logistikbranche aus und wolle sich in den kommenden Monaten auf Kosten der Barmittel und Gewinne durch die Krise steuern, wie Analyst Daniel Roeska in einer am Mittwoch vorliegenden Studie schrieb. Diese Taktik könne funktionieren, sofern sich die Rezession nicht als deutlich länger und stärker erweist, als derzeit angekommen. Dann könne es im zweiten sowie im dritten Quartal Enttäuschungen geben, so der Analyst./kro/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2020 / 23:03 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.