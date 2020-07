NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Post nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Die vorläufigen Ergebnisse des Logistikkonzerns seien sehr stark ausgefallen, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer ersten Reaktion am Dienstag. Dass das Unternehmen nun auch wieder einen Gesamtjahrsausblick gegeben habe und für 2019 sogar eine Dividende zahlen wolle, sei ermutigend für die gesamte Logistikbranche./ck/fba