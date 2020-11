NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Post vor den am 5. August erwarteten Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Der Logistikkonzern habe das richtige Geschäftsmodell, um von einer raschen Wirtschaftserholung zu profitieren, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Konzern sei deutlich stärker noch als DSV oder Kuehne+Nagel auf eine Erholung ausgerichtet. Sollte diese jedoch nicht kommen, blieben die kapitalintensiven Geschäftsfelder eine Belastung./ck/mis