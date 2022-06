NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Post auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 42,50 Euro belassen. Es sei nachvollziehbar, dass in einem sich abkühlenden Konjunkturumfeld eine gewisse Abneigung gegenüber Transport- und Logistik-Papieren bestehe, wenngleich sich Speditionsfirmen dem etwas entziehen könnten, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Montag vorliegenden Studie. Langfristig sei die Anlagestory der Deutschen Post intakt, kurzfristig bestehe aber wegen Konjunktursorgen und E-Commerce-Volumenentwicklung ein Aktienüberhang./ajx/ag