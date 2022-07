NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Post auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 42,50 Euro belassen. Der Logistikkonzern erwirtschafte rund 30 Prozent seines operativen Ergebnisses (Ebit) im Bereich Spedition und Kontraktlogistik, sei aber anlagenintensiv und in einer Rezession stärker gefährdet als Wettbewerber, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/gl