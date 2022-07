NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Post auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 42,50 Euro belassen. Eine regionalere Ausrichtung weltweiter Lieferketten sei wahrscheinlich, werde aber Zeit brauchen, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Montag vorliegenden Studie. Frachtunternehmen werden auch in diesem Umfeld sehr gefragt bleiben./ag/jha/