NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Deutsche Post nach Zahlen zum zweiten Quartal von 42,50 auf 44,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der Logistikkonzern habe beeindruckend robust abgeschnitten, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Montag vorliegenden Studie. Im Luftfrachtgeschäft aber könnte sich der angespannte Markt, der in den letzten zwei Jahren die Gewinne angetrieben habe, wieder beruhigen. Zudem dürfte sich das E-Commerce-Geschäft angesichts der steigenden Inflation abschwächen./la/gl