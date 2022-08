NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Post auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Die europäische Logistikbranche profitiere von der angespannten Situation in wichtigen Frachthäfen, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Dies stütze die Nachfrage nach Logistikdienstleistungen und die Gewinnentwicklung bis Jahresende./mf/ajx