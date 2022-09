Aktie in diesem Artikel Deutsche Post AG 31,96 EUR

Analysen Hier für 0 € handeln NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Deutsche Post von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 55 auf 38 Euro gesenkt. Analyst Patrick Creuset rechnet in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie damit, dass die Profitabilität des Logistiksektors im dritten Quartal den Höhepunkt erreicht. Er rechnet nun mit einem mehrjährigen Abwärtszyklus und einer neuen Normalität, die schlechter sein könnte als 2019 vor der Pandemie. Seine Schätzungen für die Post lägen nun in den Jahren 2023 und 2024 deutlich unter den Markterwartungen./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2022 / 21:15 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.