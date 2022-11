NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Deutsche Post nach endgültigen Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Analyst Patrick Creuset nannte die neue, für 2022 in Aussicht gestellte operative Gewinnprognose (Ebit) konservativ. Das zu ihrer Erreichung notwendige Ebit im Schlussquartal liege unter der aktuellen Markterwartung, hieß es in einer am Dienstag vorliegenden Studie./bek/gl