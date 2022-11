NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie der Deutschen Post nach einer Informationsveranstaltung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der Schwerpunkt habe auf den Themen Kostensenkungen und Preiserhöhungen in einem sich abschwächenden gesamtwirtschaftlichen Umfeld gelegen, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer am Montag vorliegenden Studie./ck/ngu