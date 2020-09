NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Aktien des Logistikkonzerns Deutsche Post von 41,99 auf 42,29 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er habe sein Bewertungsmodell für den Logistikkonzern an die Tarifeinigung mit Verdi angepasst, schrieb Analyst Samuel Bland in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sein neues Kursziel berücksichtige darüber hinaus auch die aktuellen Bewertungen der Aktien anderer Branchenunternehmen./la/edh