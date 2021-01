NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Post nach Zahlen von 47,48 auf 50,83 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das vierte Quartal sei stark gewesen, schrieb Analyst Samuel Bland in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem habe sich die Post sehr optimistisch zu den Perspektiven für das B2C-Paketgeschäft geäußert./ajx/ag