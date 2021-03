NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Post nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50,83 Euro belassen. Die Kennziffern des Logistikkonzerns sähen auf den ersten Blick gut aus, schrieb Analyst Samuel Bland in einer am Dienstag vorliegenden Ersteinschätzung. Der Ausblick auf 2021 erscheine zunehmend stark./edh/gl