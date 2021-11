NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Post nach detaillierten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 73,44 Euro belassen. Die finalen Resultate des Logistikkonzerns hätten den vorläufigen Eckdaten weitgehend entsprochen, schrieb Analyst Samuel Bland in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung./edh/ck