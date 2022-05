NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Post nach Quartalszahlen von 59,80 auf 63,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Da der operative Gewinn (Ebit) des Logistikkonzerns besser als erwartet ausgefallen sei, schraube er seine Ebit-Prognosen für 2022 und 2023 nach oben, schrieb Analyst Samuel Bland in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Derzeit scheine aber der Aktienkurs - wie auch bei anderen Sektorunternehmen - viel stärker von mittelfristigen Bedenken als vom aktuellen Handel abhängig zu sein./edh/ag